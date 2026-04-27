سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

01:24 م 27/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 27-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 4666 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 6000 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 7000 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 8000 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 56000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248800 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 400000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.13% إلى نحو 4715 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

