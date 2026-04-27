ألقى المستشار عصام فريد كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وجه خلالها تحية تقدير واعتزاز لعمال مصر في مختلف مواقع الإنتاج، في مستهل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.

وقال: أيامٌ تفصلُنا عن الأولِ من مايو، يومِ الوفاء والتكريمِ لعمال مصرَ الأجلاء، ومن فوقِ منبري هذا أقدمُ لهم باسمي واسمِكم تحية إجلالٍ وإكبار، لجهودهم العظيمةِ التي يبذلونها بكل تفانٍ وإخلاص في ميادينِ العملِ والإنتاج.

وأوضح " فريد" أنهك يصنعون الحاضر ويرسمون ملامح المستقبل، فمع كل صباح بفضل اجتهادِهم وإخلاصِهم نرى كيف تحولت الأحلامُ إلى واقعٍ ملموس من مشروعاتٍ عملاقة في الطاقة والزراعة والصناعة، ومجتمعاتٍ عمرانيةٍ جديدة، إلى طرقٍ وكباري تختصرُ المسافات.

وأضاف: وإيمانًا من الدولة المصرية بأن العامل المصري هو المحورُ الحقيقيُ للتنمية والقلبُ النابضُ لعجلة الإنتاج؛ جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لعمال مصر كافة، بدايةً من تشريعات تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات التنمية، والعملِ المتواصلِ على تحسين الأجور، وتوفير حزمةٍ من الرعاية الاجتماعية والصحية، إلى تعزيز السلامة والصحة المهنية، وإعداد برامج متطورةٍ للتدريب وتأهيل الكوادر.

وتابع : ففي مقام الاحتفاءِ بعمال مصرَ الشرفاء المخلصين؛ يطيبُ لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن حضراتكم أن أرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريةِ، ولعمال مصر الأوفياء أسمى آيات التهاني، داعيًا المولى عز وجل أن يجعلهم دومًا علامةً مضيئةً في مسار تنمية الوطن، وأن يحفظهم ويرعاهُم ويرزقَهم التوفيقَ والسداد.