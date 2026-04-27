وكيل الشيوخ يطالب بحد أدنى للمعاشات وربط الزيادة السنوية بالتضخم

كتب : نشأت حمدي

12:03 م 27/04/2026 تعديل في 12:16 م

اللواء أحمد العوضي

طالب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوةً بما يتم من تحديد حد أدنى للأجور.

دعوة لحد أدنى للمعاشات وربطها بالتضخم لضمان حياة كريمة

وأكد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يُرضي جميع أصحاب المعاشات، لما يحققه من عدالة اجتماعية، من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية يضمن وصول هذه المستحقات إلى صندوق التأمين الاجتماعي، بما يُمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.

اللواء أحمد العوضي المعاشات التأمينات الاجتماعية مجلس الشيوخ التضخم وزارة المالية

"فكرت هعمل غسيل معدة وخلاص".. الكلمات الأخيرة لطالب المنوفية قبل وفاته
أخبار المحافظات

"فكرت هعمل غسيل معدة وخلاص".. الكلمات الأخيرة لطالب المنوفية قبل وفاته
رسائل "الخطوط الحمراء".. إيران تُبلغ أمريكا بشروطها لاستئناف المحادثات
شئون عربية و دولية

رسائل "الخطوط الحمراء".. إيران تُبلغ أمريكا بشروطها لاستئناف المحادثات
تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب
شئون عربية و دولية

تحالف روسيا وإيران في مواجهة أمريكا.. ماذا يبحث عراقجي خلال لقائه المرتقب
لتمثيله بمشروعات قوانين الأسرة.. تفاصيل دعوى إنشاء "المجلس القومي للرجل"
حوادث وقضايا

لتمثيله بمشروعات قوانين الأسرة.. تفاصيل دعوى إنشاء "المجلس القومي للرجل"
قرارات مجلس الوزراء لغلق المحلات.. موعد غلق المقاهي اليوم الاثنين 27 أبريل
أخبار مصر

قرارات مجلس الوزراء لغلق المحلات.. موعد غلق المقاهي اليوم الاثنين 27 أبريل

بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء