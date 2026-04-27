وكيل الشيوخ يطالب بحد أدنى للمعاشات وربط الزيادة السنوية بالتضخم

طالب اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، بضرورة وضع حد أدنى لأصحاب المعاشات، أسوةً بما يتم من تحديد حد أدنى للأجور.

دعوة لحد أدنى للمعاشات وربطها بالتضخم لضمان حياة كريمة

وأكد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية يُرضي جميع أصحاب المعاشات، لما يحققه من عدالة اجتماعية، من خلال ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن سداد المديونية على أقساط سنوية لصالح وزارة المالية يضمن وصول هذه المستحقات إلى صندوق التأمين الاجتماعي، بما يُمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات.