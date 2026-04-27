وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. موعد الجنازة والعزاء
كتب : محمد عمارة
09:57 ص 27/04/2026 تعديل في 10:03 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
توفي اليوم اللواء أ.ح كمال مدبولي محمد نصار، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد مسيرة حافلة في خدمة القوات المسلحة.
تقام صلاة الجنازة على اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمسجد المشير والعزاء غدا الثلاثاء من المسجد نفسه.
وشارك اللواء أ. ح. كمال مدبولي في حرب أكتوبر 1973، وتدرج في المناصب العسكرية وتولى أستاذ كرسي المدفعية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.