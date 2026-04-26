شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: تعليق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حادث إطلاق النار الذي شهدته قاعة حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعلان اللجنة المركزية لإدارة الأزمات عن المواعيد الجديدة الخاصة بغلق المحلات والأنشطة التجارية.

الرئيس السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "تابعتُ باهتمام شديد عملية إطلاق النار التي وقعت مساء أمس في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره فخامة الرئيس دونالد ترامب".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

غرفة السياحة: بدء الموسم الجديد للعمرة مبكرًا.. وهذه الأسعار المتوقعة

أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن غالبية شركات السياحة انتهت من إبرام تعاقدات موسم العمرة الجديد، والذي يبدأ في المملكة العربية السعودية يوم 14 ذو الحجة المقبل الموافق 31 مايو 2026.

وأوضح "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن هذه التعاقدات شملت الاتفاق مع وكالات العمرة السعودية، إلى جانب التعاقد مع الفنادق التي سيقيم بها المعتمرون خلال الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات تداعيات الأزمة الراهنة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، وافقت خلال اجتماعها اليوم، على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11م، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

الكهرباء توضح أسباب انقطاع عدادات الدفع المسبق وطرق تفاديه

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن فصل التيار الكهربائي في العدادات مسبقة الدفع لا يرتبط في أغلب الحالات بوجود عطل فني، وإنما يعود إلى زيادة الأحمال أو نفاد الرصيد، وهو ما يتطلب من المواطنين متابعة استهلاكهم بشكل دوري لتفادي انقطاع الخدمة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العدادات مسبقة الدفع مزودة بأنظمة حماية ذكية تقوم بفصل التيار تلقائيًا حال تجاوز الأحمال المقررة، وذلك لحماية الأجهزة الكهربائية ومنع حدوث تلفيات أو حرائق قد تنتج عن الضغط الزائد على الشبكة الداخلية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

الكهرباء تحذر: نقل العداد دون إذن يعرضك لغرامة ومحضر سرقة

حذرت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية من قيام بعض المواطنين بنقل عدادات الكهرباء من وحداتهم السكنية إلى مسكن جديد دون الرجوع إلى الشركة المختصة، مؤكدة أن هذا الإجراء يُعد مخالفة صريحة تصل إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأوضحت مصادر بقطاع الكهرباء، في تصريحات خاصة، أن العداد مرتبط بموقعه التعاقدي والفني، ولا يجوز نقله أو إعادة تركيبه في مكان آخر إلا من خلال الإجراءات الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تقديم طلب نقل، وإجراء المعاينة الفنية، واعتماد الشركة قبل التنفيذ.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدا الإثنين، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل على معظم المناطق.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

"الثلث المشاغب" يضرب الزراعة.. تحذير من تقلبات جوية حادة تهدد المحاصيل

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من دخول مصر مرحلة مناخية شديدة التقلب تُعرف بـ"الثلث المشاغب من الربيع"، مؤكدًا أنها من أخطر الفترات على القطاع الزراعي بسبب التغيرات السريعة والحادة في درجات الحرارة.

وأوضح، "فهيم" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن البلاد بدأت فعليًا الخروج من حالة الاستقرار الربيعي، لتدخل مرحلة تتسم بمفاجآت مناخية غير معتادة، واصفًا بداية هذه الفترة هذا العام بأنها "غريبة ومقلقة" مقارنة بالسنوات السابقة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:

بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة

تبدأ الدولة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أبريل، تطبيق قرار لجنة إدارة الأزمات بعودة مواعيد فتح وغلق المحال العامة إلى ما كانت عليه قبل القرار الاستثنائي الأخير، وذلك وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنظيم مواعيد تشغيل المحال خلال فصل الصيف.

وبحسب القرار رقم 456 لسنة 2020، جاءت مواعيد تشغيل الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

تعمل المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً، على أن تمتد حتى الساعة 12 منتصف الليل أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا: