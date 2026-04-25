أكد حسن رداد، وزير العمل، اليوم السبت، في إطار احتفالات الدولة بذكرى عيد تحرير سيناء، استمرار جهود الوزارة لدعم مسيرة التنمية داخل محافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص التشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في أرض سيناء باعتبارها جزءًا أصيلًا من معركة البناء والتنمية.

جنوب سيناء: فرص عمل ودعم للعمالة غير المنتظمة

أوضح "الوزير" في بيان رسمي، أن مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء حققت خلال عام واحد نتائج إيجابية، إذ وفرت 1197 فرصة عمل، من بينهم 128 من ذوي الهمم في إطار دمجهم بسوق العمل.

وجرى دعم العمالة غير المنتظمة بصرف منح اجتماعية بلغ إجماليها نحو 33.4 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 10 دورات تدريبية استفاد منها 107 متدربين، فضلًا عن تنظيم 92 ندوة في علاقات العمل و68 ندوة في السلامة والصحة المهنية.

شمال سيناء: تشغيل ورعاية اجتماعية وتفتيش على المنشآت

في محافظة شمال سيناء، أكد "رداد" أن الجهود أسفرت عن تعيين 802 عامل خلال عام، من بينهم 32 من ذوي الهمم بنسبة الـ5% القانونية.

وتم أيضًا تسجيل 1279 عاملًا ضمن العمالة غير المنتظمة، وصرف منح اجتماعية بلغت 647 ألف جنيه، إضافة إلى رعاية صحية واجتماعية بقيمة 64 ألف جنيه ومنح وفاة بقيمة 200 ألف جنيه.

وفي مجال التدريب المهني، نُفذت 10 دورات استفاد منها 45 متدربًا، بينهم 15 من ذوي الهمم، إلى جانب تنفيذ 1550 حملة تفتيش لضمان الالتزام بقانون العمل.

تأكيد على دعم الدولة لتنمية سيناء الشاملة

اختتم وزير العمل، بالتأكيد أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على دعم التنمية الشاملة في سيناء، وتمكين أبنائها من فرص عمل لائقة، وتعزيز بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ الاستقرار في أرض الفيروز.

