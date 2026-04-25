خبير عسكري: الدرونز أحدثت نقلة نوعية في الحروب الحديثة بتكلفة زهيدة

كتب : داليا الظنيني

06:09 م 25/04/2026

اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق

أكد اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن الطائرات الموجهة بدون طيار "الدرونز" أحدثت نقلة نوعية في نتائج الحروب الحديثة.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعر الدرون يتراوح بين 25 و200 ألف دولار، بينما ثمن طائرة مقاتلة حديثة يمكن أن يشتري 100 درون.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع السابق أن التدريب على الدرونز يستغرق 3 أشهر فقط، بينما تدريب الطيار المقاتل يتجاوز العامين، مع تكلفة أعلى وخطر.

وأشار إلى أن بعض الدول الآن تصنع درونز بتقنيات ذكاء اصطناعي، تتحرك من تلقاء نفسها عند رؤية تهديد معين.

وتابع أن الطائرات الموجهة بدون طيار يمكنها استهداف أهداف خلف الجدران والتحصينات غير مكشوفة، كما حدث في استهداف شقة قيادي بحزب الله في قلب بيروت.

وشدد اللواء محمد عبد المنعم على أن الدرونز الموجهة عبر الأقمار الصناعية تمثل خطرا كبيرا، وصدرت قوانين دولية للحد من استخدامها لمنع الحروب غير المعلنة.

فيديو قد يعجبك



معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
معهد الأورام يحذر من علاجات "السوشيال ميديا" ويقدم 14 بروتوكلا معتمدًا
محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا
محمد صلاح يغادر مباراة ليفربول وكريستال بالاس بالدوري مصابا
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
موعد امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل
حازم إمام يكشف كواليس اعتذاره عن رئاسة الزمالك
حازم إمام يكشف كواليس اعتذاره عن رئاسة الزمالك
مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3
مصر تستأنف تصدير الخيول العربية للأردن: البداية بـ21 والمستهدف 300 في 3

