أكد اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع السابق، أن الطائرات الموجهة بدون طيار "الدرونز" أحدثت نقلة نوعية في نتائج الحروب الحديثة.

وأوضح عبد المنعم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن سعر الدرون يتراوح بين 25 و200 ألف دولار، بينما ثمن طائرة مقاتلة حديثة يمكن أن يشتري 100 درون.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع السابق أن التدريب على الدرونز يستغرق 3 أشهر فقط، بينما تدريب الطيار المقاتل يتجاوز العامين، مع تكلفة أعلى وخطر.

وأشار إلى أن بعض الدول الآن تصنع درونز بتقنيات ذكاء اصطناعي، تتحرك من تلقاء نفسها عند رؤية تهديد معين.

وتابع أن الطائرات الموجهة بدون طيار يمكنها استهداف أهداف خلف الجدران والتحصينات غير مكشوفة، كما حدث في استهداف شقة قيادي بحزب الله في قلب بيروت.

وشدد اللواء محمد عبد المنعم على أن الدرونز الموجهة عبر الأقمار الصناعية تمثل خطرا كبيرا، وصدرت قوانين دولية للحد من استخدامها لمنع الحروب غير المعلنة.