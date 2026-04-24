قال مصدر مسؤول بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من اليوم لا يترتب عليه أي تغيير في مواعيد عمل المطاعم السياحية، مؤكدًا أن تلك المواعيد أصبحت ثابتة طوال العام دون تفرقة بين الصيف والشتاء.

مواعيد عمل المطاعم السياحية بالتوقيت الصيفي 2026

أوضح "المصدر" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن التشغيل اليومي للمطاعم السياحية يبدأ من الساعة 6 صباحًا ويستمر حتى 4 من صباح اليوم التالي، فيما تعمل مسارح المنوعات وصالات الديسكو من الساعة 6 مساءً وحتى 6 صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل والتيك أواي على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

وأشار إلى أن هذه الضوابط تمثل المواعيد الطبيعية المعمول بها داخل القطاع السياحي، ولا يجوز قياسها على قرارات استثنائية سابقة خاصة بتحديد مواعيد غلق المحال العامة، والتي صدرت في إطار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء لفترة محددة.

وأضاف "المصدر" أن القطاع السياحي يأمل في أن تعيد لجنة إدارة الأزمة النظر في قرارات الغلق المبكر، مع إمكانية استثناء المنشآت السياحية من تلك الإجراءات، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع معدلات الإقبال السياحي.

وفيما يتعلق بالفنادق، أكد "المصدر" أن العمل بها مستمر دون أي تغيير على مدار 24 ساعة طوال أيام العام، باعتبارها منشآت خدمية تعمل بشكل دائم لاستقبال النزلاء وتقديم الخدمات السياحية.

متى بدأ تطبيق التوقيت الصيفي 2026؟

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بنظام التوقيت الصيفي سنويًا.

وينص القانون على بدء العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، ليستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

التوقيت الصيفي 2026.. موعد وطريقة تغيير الساعة



تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026



