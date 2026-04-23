أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إعادة تفعيل البرنامج الخاص بدعم صناعة السيارات، في إطار استراتيجية الدولة لتوطين هذه الصناعة الحيوية وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن وزير الصناعة عرض الحوافز التي وضعتها الدولة لدعم الشركات العالمية، مشيرًا إلى أنها حوافز قوية ومشجعة تستهدف جذب كبرى الشركات للاستثمار في السوق المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك بالفعل شركتين من كبرى الشركات العالمية تتجهان لإنتاج عدد كبير من السيارات داخل مصر، ضمن خطة توسع في الصناعة المحلية.

وشدد على أن بناء صناعة سيارات قوية لا يمكن أن يعتمد على إنتاج محدود، مؤكدًا أن المستهدف هو الوصول إلى إنتاج يتراوح بين 150 إلى 200 ألف سيارة سنويًا، وليس الاكتفاء بإنتاج 10 آلاف سيارة فقط.

وأشار إلى أن الحكومة تنسق بشكل مستمر مع الشركات العالمية لتحقيق هذا الهدف، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد محاور التطوير الصناعي المستقبلية.