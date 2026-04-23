المفتي يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:26 م 23/04/2026

الدكتور نظير محمد عياد

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال قوَّاتنا المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة الذكرى الـ 44 لتحرير سيناء، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تظل شاهدًا خالدًا على إرادة المصريين الصلبة، وعزيمتهم التي لا تلين في استرداد الأرض وصون الكرامة، وتأكيد السيادة على كامل التراب الوطني.

وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الذكرى العظيمة تمثِّل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، تُجسِّد بطولات الجيش المصري وتضحياته الجليلة، وتبعث في النفوس معاني الفخر والانتماء، وتدعو إلى استلهام دروسها في تعزيز روح العمل الجاد والتكاتف الوطني، والمُضي في مسيرة البناء والتنمية، بما يحقق آمال الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

وثمن مفتي الجمهورية، ما تبذله الدولة المصرية من جهود مخلصة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

مفتي الجمهورية تحرير سيناء الرئيس السيسي

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 10 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

توقف خدمات البنوك لمدة ساعة الليلة.. ما السبب؟
زووم

"كده برضه يا قمر".. كيف أهدت شادية "تميمة النجومية" لهاني شاكر؟
رياضة محلية

الخطيب يستقبل الطفل "سليم" صاحب اللقطة الشهيرة بنصف نهائي أفريقيا
زووم

بفستان جريء.. أسماء جلال تشارك فيديو من كواليس أحدث جلسة تصوير

