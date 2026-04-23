تابع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، سير العملية الإنتاجية في شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) ، الرائدة في صناعة الكيماويات بمصر والشرق الأوسط، جاء ذلك خلال زيارة ميدانية للشركة اطمأن خلالها الوزير على مدى تحقيق المستهدفات وفق الخطط الموضوعة.

معدلات الإنتاج ونسب الإيرادات

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الزيارة بالاطلاع على عرض تقديمي حول أنشطة الشركة (مصنع 81 الحربي) ومعدلات الإنتاج ونسب الإيرادات وآخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وخطط التطوير.

تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي

عقب ذلك تفقد "جمبلاط" خطوط إنتاج الفورمالدهايد واليوريافورمالدهايد والهكسامين، مؤكدًا أن ما تمتلكه الشركة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة وتنوع في خطوط الإنتاج إلى جانب الجودة العالية والأسعار التنافسية و التي تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو العالمية وفتح آفاق جديدة للتصدير، كما يدعم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي.

وشدد الوزير على ضرورة الابتعاد عن النمطية و استحداث صناعات جديدة عبر التفكير الإبداعي، و استغلال الطاقات الإنتاجية بكفاءة مع الحفاظ على التطور المستمر.

واطّلع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الزيارة، على محتويات صناديق المقترحات والشكاوى بالشركة، واستمع إلى العاملين في اجتماع خاص، موجها بدراسة مقترحاتهم ومطالبهم من قبل المختصين.

وأكد "جمبلاط" على إيمانه بأن العامل أولوية، وفي هذا الصدد أصدر الوزير عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري بالشركة (مصنع 81 الحربي) من خلال عقد الدورات التدريبية التخصصية للعاملين، مع تطبيق نظم الإدارة الحديثة وعلى رأسها الإدارة التحويلية، بما يسهم في تحسين الأداء، إلى جانب إعداد نظام لمكافأة العاملين المتميزين وربطه بالإنتاجية والقدرة على خلق الأفكار الابتكارية لتحسين جودة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل.

كما وجّه الوزير بضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وترسيخها كثقافة وأسلوب حياة داخل مواقع العمل، مع الالتزام بتنظيم العمل بنظام الورديات بما يضمن الحفاظ على صحة العامل وعدم تعرضه للإجهاد، معرباً عن ثقته في قدرة العاملين على تحقيق مزيد من الإنجازات، مؤكدًا أن الاستثمار في التطوير اليوم هو استثمار في مستقبل الصناعة الوطنية والأجيال القادمة.