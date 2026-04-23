للتواصل مع المواطنين.. "تنظيم الإعلانات" يطلق صفحته الرسمية ويكشف أهدافها

كتب : أحمد الجندي

12:59 م 23/04/2026

الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المواطنين وتوضيح مهام الجهات المعنية بتنظيم المشهد البصري، من خلال الرابط اضغط هنا.

وصرحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بأن الجهاز يهدف إلى تعزيز التواصل مع الجمهور، ونشر الأخبار والأنشطة والتقارير الخاصة بجهوده في تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية، ويسهم في توضيح السياسات والإجراءات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، إلى أن إطلاق هذه المنصة الرقمية يمثل خطوة مهمة نحو التفاعل والتواصل المباشر مع المواطنين والمعنيين بالقطاع، وتلقي الاستفسارات والملاحظات، بما يدعم تطوير الأداء وتحقيق أفضل خدمة ممكنة، داعية المواطنين والمهتمين إلى متابعة الصفحة الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

يذكر أن، أن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تم إنشاؤه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022، ويترأس مجلس إدارته رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويضم في عضويته عدداً من الوزراء المعنيين، ويتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “مقرر المجلس” إصدار القرارات المنظمة لتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها، فيما يتم تعيين الرئيس التنفيذي للجهاز ونائبه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الإسكان.

