بروتوكول بين "الصحة والعمل" والمجلس الصحي لتقديم خدمات صحية وتطوير التدريب المهني

كتب : محمد أبو بكر

07:11 م 22/04/2026
شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وحسن رداد وزير العمل، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الوزارتين والمجلس، يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالي تقديم الخدمات الصحية وتطوير منظومة التدريب المهني.

وقّعت عن وزارة الصحة الدكتورة نيفين عبد رب النبي مدير عام الإدارة العامة للتمريض، وعن وزارة العمل المهندسة ياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، فيما وقّع عن المجلس الصحي المصري الدكتور إيهاب كمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن البروتوكول يهدف إلى تقديم خدمات صحية وقائية وعلاجية متكاملة تسهم في تحسين صحة الأفراد والبيئة، وتعزيز جهود الوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، إلى جانب تطوير خدمات العلاج والتأهيل ورفع كفاءة المنشآت الصحية، ودعم المبادرات الصحية القومية، وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الحياة والارتقاء بصحة المواطنين.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن إعداد واعتماد المناهج التدريبية والمعايير المهنية، وتحديد أعداد المتدربين داخل كل مركز، بالإضافة إلى اعتماد وترخيص مراكز التدريب الخاصة، مع متابعة مدى التزامها بالمعايير المقررة واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان جودة التنفيذ.

كما يشمل البروتوكول تقديم الدعم الإداري والتنظيمي للفرق الفنية خلال مراحل التقييم والاختبارات، وتوفير بيانات المتدربين في توقيت مناسب بما يضمن الإعداد الجيد لعمليات التقييم، فضلًا عن دراسة إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح تقديم الخدمات المنصوص عليها في البروتوكول بشكل رقمي متكامل.

حضر مراسم التوقيع من وزارة الصحة الدكتور أحمد الجوهري مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر، والدكتورة نيفين عبد رب النبي مدير عام الإدارة العامة للتمريض، والدكتورة عزة جلال مدير إدارة التمريض.

كما شارك من وزارة العمل المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، والمهندس وائل عبدالصبور مدير عام الإدارة العامة لشؤون مراكز التدريب، ومحمد الجندي مدير عام الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
حوادث وقضايا

حفظ التحقيقات في واقعة "أنت فلاح من المنوفية".. ودفاع البلوجر أدهم سنجر:
تبدو من عالم آخر.. أغرب 10 أسماك في العالم (صور)
علاقات

تبدو من عالم آخر.. أغرب 10 أسماك في العالم (صور)
أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
زووم

أسماء أبو اليزيد تظهر مع زوجها في نيويورك.. والجمهور:"حامل في الشهر الكام"-
"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا
أخبار مصر

"شبورة مائية وارتفاع في الحرارة".. تفاصيل حالة الطقس غدًا

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا
شئون عربية و دولية

سي بي إس: قدرات إيران العسكرية تفوق ما تعترف به إدارة ترامب علنًا

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟