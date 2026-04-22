باستثمارات 1.8 مليار دولار.. موعد بدء الإنتاج التجريبي لمصنع بطاريات تخزين الطاقة

كتب : محمد صلاح

10:31 ص 22/04/2026

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء الإنتاج التجريبي لمصنع بطاريات تخزين الطاقة، باستثمارات إجمالية تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار نهاية العام المقبل، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لدعم منظومة تخزين الطاقة، بما يسمح بالاستفادة القصوى من إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة خلال فترات الذروة، إلى جانب تقليل الفاقد ورفع كفاءة تشغيل الشبكة الكهربائية.

وأضاف أن الاجتماعات الأخيرة ناقشت الموقف التنفيذي لإنشاء المصنع، الذي يُعد من أكبر مشروعات تخزين الطاقة في المنطقة، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء الإنتاج التجريبي بنهاية العام المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الخطة تتضمن كذلك تنفيذ عدد من محطات تخزين الطاقة المرتبطة بالشبكة القومية وأخرى مستقلة، في عدة محافظات من بينها المنيا والإسكندرية وقنا، بقدرات إجمالية تصل إلى نحو 4000 ميجاوات، بما يدعم منظومة الكهرباء ويزيد من مرونتها.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الكهرباء في مصر، إذ تسهم في مواجهة التذبذب في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزز استقرار الإمدادات الكهربائية، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات البيئية.

وشدد المصدر على أن وزارة الكهرباء تولي مشروعات تخزين الطاقة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان استدامة التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع المتسارع في مشروعات الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء الجمهورية.

