أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(4) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ، و(8) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها .

وجاءت أبرز مشروعات القوانين التي تم إحالتها الي اللجان النوعية على النحو التالي :

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوربية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2026 بشأن الموافقة اتفاقية منحة "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.

وتمثلت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة فيما يلي:

مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027.

مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2026/2027. (وعددها 65 مشروعًا).

مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026/2027، والتي حيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما تم إحالة مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس منها:

مشروع قـانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع قـانون مقدم من النائبة آية عبد الرحمن و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار.

كما تم إحالة مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض احكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وإحالة مشروع قـانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس المجلس مشروع قـانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى مشروع قـانون مقدم من العضو سحر عتمان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المجالس المحلية.

وتم إحالة مشروع قـانون مقدم من العضو عمرو درويش و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

كما أحال رئيس البرلمان مشروع قـانون مقدم من العضو حسام حسن الخشت و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار نظام الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.