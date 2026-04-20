عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لبحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارتين لتطوير الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالوجهات السياحية المختلفة، بهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة وآمنة تُعزز من جاذبية مصر كمقصد سياحي عالمي متميز.

تفاصيل اجتماع وزيري الصحة والسياحة اليوم

استهل وزير الصحة، الاجتماع بالترحيب بشريف فتحي والوفد المرافق له، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتوفير بيئة سياحية صحية مريحة وموثوقة، تلبي أعلى تطلعات السائحين والزائرين وتدعم تنافسية السياحة المصرية على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض جهود الوزارة في تطبيق معايير الحوكمة والجودة على الخدمات الطبية المُقدمة للسائحين بالقرى والمنتجعات السياحية والمنشآت الفندقية، مشيرًا إلى نتائج الجولات الميدانية التقييمية التي أجرتها اللجان الفنية في عدد من هذه المنشآت للتأكد من التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد متحدث الصحة، على أهمية تعزيز الالتزام بتطبيق المعايير الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالتعقيم والنظافة داخل الأندية الصحية والمنشآت الفندقية بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والصحة العامة.

إطلاق منظومة مميكنة لتسعير الخدمات الطبية للسائحين

أضاف "عبد الغفار" أنه تم الاتفاق على إعداد منظومة مُوحدة ومميكنة لتسعير الخدمات الطبية في مصر بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين، على أن تكون هذه المنظومة مُعلنة ومتاحة داخل المنشآت الفندقية، مع تعميمها على شركات السياحة ومنظمي الرحلات المحليين والدوليين، وكذلك شركات التأمين الدولية بما يضمن إتاحة هذه المعلومات للسائح بشكل مُسبق وشفاف.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الاتفاق أيضًا على توفير مزيد من التسهيلات الإجرائية الخاصة بتلقي الرعاية الصحية للسائحين، وتعميم الإرشادات الطبية المُعتمدة على جميع العيادات بالمنشآت الفندقية، مع إطلاق آلية تواصل ودعم فوري مُخصصة للسائحين تعمل تحت إشراف طبي مباشر من وزارة الصحة والسكان، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي استفسارات أو احتياجات طبية.

وشدد حسام عبد الغفار، على التزام الدولة المصرية بتقديم رعاية صحية فائقة الجودة وآمنة لكل ضيوفها، بما يعكس حرصها على توفير تجربة سياحية مطمئنة ومريحة تلبي أعلى المعايير العالمية.

شريف فتحي: التعاون مع "الصحة" يرفع مستوى تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية

أعرب شريف فتحي، من جانبه، عن خالص شكره وتقديره لوزير الصحة على الاستجابة لعقد هذا الاجتماع، مثمنًا حرص وزارة الصحة على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع وزارة السياحة والآثار، ولا سيما في ملف تطوير والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للسائحين بمختلف المقاصد السياحية في مصر داخل العيادات المُلحقة بالمنشآت الفندقية والمستشفيات المختلفة وبما يُسهم في تعزيز تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية.

ويذكر أنه حضر الاجتماع كل من: الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ومن وزارة السياحة والآثار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

