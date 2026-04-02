إعلان

خبير استراتيجي: اتساع الاستهداف الجوي لإيران قد يمهد لعمليات برية

كتب : حسن مرسي

08:50 م 02/04/2026

اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، المختص في الشؤون العسكرية، إن التحركات الأمريكية الإسرائيلية ترتكز في الوقت الراهن على تأمين السيطرة في محيط مضيق هرمز وبندر عباس، إلى جانب استهداف المواقع الاستراتيجية للصواريخ طهران وتبريز، مع امتداد العمليات لتشمل مدينة مشهد شرقي البلاد.

وأضاف عثمان، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المسار التصعيدي قد يكون مقدمة لتدخل عسكري بري في نقاط نوعية، لافتًا إلى أن التحرك الميداني محكوم بالأهداف السياسية التي تضمنها خطاب الرئيس الأمريكي الأخير، والذي سعى من خلاله إلى الضغط العسكري من أجل تقليص حدة المواجهة في نهاية المطاف.

الغز الأمريكي البري لإيران

أكد الخبير الاستراتيجي أن خيار "الغزو البري الشامل" مستبعد تمامًا نظرًا لاتساع رقعة الأراضي الإيرانية وعدم كفاية القوات الحالية لتغطيتها بالكامل، مما يجعل التركيز ينصب على ضرب أهداف حيوية ومن ثم فرض اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن واشنطن قد تلجأ فعليًا إلى المناورة البرية المحدودة في حال استمرار الرفض الإيراني للجلوس على طاولة المفاوضات، حيث تهدف هذه التكتيكات إلى كسر الجمود السياسي عبر تحقيق مكاسب ميدانية سريعة تجبر الأطراف على التوصل إلى حلول سلمية.

اقرأ أيضًا:

"حاملات طائرات ثابتة".. كيف تُحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفاوضات الأمريكية الحرب الإيرانية اللواء إبراهيم عثمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
أخبار مصر

الأرصاد: سحب ممطرة تضرب غرب البلاد وأمطار متفاوتة وتحذيرات من شبورة
السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك
أخبار مصر

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك
على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق