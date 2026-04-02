تصوير- أحمد مسعد:

تتعرض محافظات الجمهورية لعاصفة ترابية شديدة، وفي القاهرة كانت العاصفة الترابية قوية حيث اختفت معالم كوبري أكتوبر.

ورصدت عدسة مصراوي كوبري أكتوبر أثناء العاصفة الترابية التي غطت سماء القاهرة وحجبت الشمس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن العاصفة الترابية التي قد تستمر خلال الساعات المقبلة.

حيث حذرت الأرصاد من استمرار الرمال المثارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.