نفى المحامي مصطفى مجدي، محامي الدكتور ضياء العوضي، وجود أي معلومات رسمية تؤكد وفاة موكله، مؤكدًا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد ما يثبت صحة الخبر المتداول.

وقال مجدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، إن ضياء العوضي مختفٍ منذ يوم 12 إبريل 2026 في إمارة دبي، وأن زوجته أبلغته بانقطاع الاتصال وإغلاق هواتفه.

وأضاف أنه تقدم يوم الخميس ببلاغ رسمي لوزارة الخارجية المصرية يفيد باختفاء المواطن ضياء الشاذلي محمد العوضي داخل دولة الإمارات، موضحًا أن وجوده كان قانونيًا بتأشيرة تم تجديدها.

وأكد المحامي أن الخارجية المصرية نفت وجود أي رد رسمي من الجانب الإماراتي يفيد بوفاة ضياء العوضي، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية لو علمت بأي معلومة كهذه كانت ستبلغ الأسرة فورًا.

وأوضح أنه في حال عدم ورود رد رسمي من الجهات المعنية سيتم السفر إلى الإمارات لتقديم بلاغ رسمي هناك، مطالبًا الجهات المصرية والإماراتية بالتحرك السريع لكشف مصير الدكتور ضياء العوضي.