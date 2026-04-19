تقدم بالشكر للرئيس.. الضوينى: تشرّفت بخدمة الأزهر وأشكر الإمام الأكبر على فيض أخلاقه

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:19 م 19/04/2026

الدكتور محمد الضويني

وجه الدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رسالة شكر ووداع مؤثرة عقب انتهاء فترة عمله كوكيل للأزهر، قائلا: أعوامٌ مباركةٌ عشتها في رحاب مشيخة الأزهر، تشرَّفت فيها بخدمة الأزهر في كلِّ قطاعاته بالتَّعاون مع الزُّملاء الأكارم، وسعدت فيها بالقرب من الإمام الأكبر، الَّذي أفاض علينا من أخلاقه وإنسانيَّته.

وتابع: عقب هذه السَّنوات المباركة لا يسعني إلًّا أن أحمد الله الكريم على فضله وأشكره على هذا القدر الطَّيِّب في خدمة أزهرنا ووطننا وأمَّتنا بما أعاننا عليه.

كما تقدم بشكرٍ خاصٍ للقيادة السِّياسيَّة على ما أولتني من ثقتها الغالية، وفي مقدّمتهم الرَّئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، داعيًا المولى أن يحفظ أوطاننا وأمتنا من كلِّ كيدٍ ومكرٍ، وأن يديم فيها رجالها الأوفياء.

وتقدَّم بالشكر العميقٍ إلى الإمام الأكبر على ما أولاه به من توجيهاتٍ سديدةٍ كان لها أبلغ الأثر في نفسه، داعيًا الله الكريم للأزهر الشَّريف أن يظل روحًا تسري فينا، وحياة تنبض بها قلوبنا.

وتقدم بالشكر لكل الأزهريين قائلا: ومن الواجب الدِّينيِّ والأخلاقيِّ والأدبيِّ أن أشكر كلَّ الأزهريِّين الخلَّص الَّذين كانوا نعم العون في هذه السَّنوات.

وفى ختام منشوره تمنى التوفيق لخلفه الشيخ أيمن عبد الغني، سائلا الله الكريم أن يوفِّقه، فيما وُكل إليه من أمانةٍ، وأن يعينه على ما ولًّاه.

فيديو قد يعجبك



زوجة ضياء العوضي: لم يتم إبلاغي بوفاة زوجي من أي جهة رسمية
بعد قرار إيران بغلقه.. سي إن إن: لا ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز
"لو مش قادر تفكر".. ما السر وراء توقف عقلك فجأة؟
وفاة والد الفنانة منة شلبي
قبل هجوم "بثينة".. كيف تحدث علي الحجار عن ابنته؟ "فيديو"
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)