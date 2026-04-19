أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا اليوم بشأن تكرار الحوادث المأساوية الناتجة عن ظاهرة قيام بعض المواطنين بركوب عربات النقل غير المخصصة لنقل الركاب، والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

وأشار بيان الوزارة إلى خطورة هذه الظاهرة وضرورة مشاركة المواطنين في التوعية من مخاطرها.

وأوضح بيان الوزارة، أنه رغم الحملات الإعلامية المكثفة التي تنفذها الوزارة لتوعية السادة المواطنين بمخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها عدد من مستخدمي وسائل النقل والمواصلات، ومنها هذه الظاهرة، إلا أنه ما زال عدد من مستخدمي الطرق المصرية يقومون باستقلال هذه النوعية من العربات التي تتسبب في تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، خاصة أن تجمع الأفراد على هذه العربات، سواء بالوقوف أو الجلوس في أماكن غير آمنة، يزيد من احتمالية السقوط أثناء السير أو التعرض لإصابات خطيرة، وقد تصل إلى فقدان الحياة في حال وقوع تصادم أو توقف مفاجئ للمركبات.

كما أن هذه العربات تفتقر إلى وسائل الأمان الأساسية مثل المقاعد المخصصة وأحزمة الأمان، مما يضاعف حجم الخطر الناتج عن هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

وأكدت الوزارة، استمرار حملات التوعية الخاصة بالتصدي لهذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي يرتكبها بعض مستخدمي وسائل النقل والمواصلات عبر كافة وسائل الإعلام، ومناشدة المواطنين ضرورة الالتزام باستخدام وسائل النقل الآمنة والمخصصة لنقل الركاب، وعدم الانسياق وراء هذه الممارسات الخطرة التي قد تنتهي بعواقب وخيمة وتتسبب في إزهاق الأرواح.

كما دعت الوزارة، قائدي المركبات، خاصة سيارات الـ 1/4 نقل، إلى ضرورة الالتزام بعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها حفاظًا على أرواح المواطنين.

