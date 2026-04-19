أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 25 سفينة.

ومن بين السفن السفينة (MOONRISE) والتي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 190م وعرضها 32م، القادمة من أوكرانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ51336 طنًا من القمح، والسفينة (ESNA) والتي ترفع علم مصر، ويبلغ طولها 224 م وعرضها 32 م، القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح القطاع العام.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28720 طنًا، تشمل: 8964 طن علف بنجر، و9188 طن جبس، و10568 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 73245 طنًا، تشمل: 21534 طن قمح، و1508 طن خشب زان، و1000 طن خردة، و20800 طن ذرة، و13939 طن فول صويا، و3867 طن زيت طعام، و10597 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 342 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 48 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1903 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 81051 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23543 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5630 حركة.

