النقل تنشر صورًا لساحات انتظار LRT وإقبال المواطنين على القطار - (صور)

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة موسعة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، في إطار جهودها لتحسين السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية داخل المراكز والمدن.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية بمركزي منشأة القناطر وأوسيم، ضمن خطة المحافظة المستمرة لتحديث شبكة الطرق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشملت الأعمال، بحسب بيان محافظة الجيزة، متابعة نسب تنفيذ رصف الطبقة السطحية بطريق ترعة فهمي بمركز منشأة القناطر، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة وتركيب بلاط الإنترلوك للأرصفة، بطول يبلغ نحو 2.5 كيلومتر وبعرض 20 مترًا، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق البراجيل – كومبرة بمركز أوسيم، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة عدد من المحاور الحيوية داخل المركز وتحسين حركة النقل والانتقال.

وأكد محافظ الجيزة ضرورة تسريع معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال الرصف والتطوير، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع.

وفي سياق متصل، تم الانتهاء من أعمال تمهيد وتسوية طريق الحاجر – وردان باستخدام ناتج كشط الطرق، بهدف تيسير الحركة المرورية لحين الانتهاء من أعمال المرافق الجارية، بما يسهم في تخفيف المعاناة اليومية للمواطنين وتحسين السيولة المرورية.

وتتم هذه الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق بمحافظة الجيزة، برئاسة المهندسة نجوى السعيد، ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة.

