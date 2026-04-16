عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا لمناقشة خطط العمل بمركز ومدينة أوسيم، ومتابعة انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، في إطار متابعة الأداء التنفيذي بالمراكز والمدن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

حسم ملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية

استعرض محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، نتائج العمل في ملفات التصالح والتقنين وإزالة المخالفات الواردة من وحدة المتغيرات المكانية، إضافة إلى طلبات تراخيص المباني والمحال، مشددًا على سرعة الانتهاء من الملفات العالقة، وبيان موقفها بشكل دقيق، مع تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين.

وتابع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية والمشروعات التنموية، إلى جانب جهود تحسين المظهر الحضاري بمدينة أوسيم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية.

تطوير ميادين ومحاور مرورية حيوية

ناقش الاجتماع مقترحات تطوير عدد من المناطق الحيوية، من بينها مزلقان «لعبة»، ومزلقان «برطس»، وميدان «المطحن»، ومحيط مستشفى أوسيم، وكوبري الصفيرة، بالإضافة إلى تطوير تنظيم الأسواق والمواقف وتحسين الحركة المرورية للحد من التكدسات.

وتضمنت المناقشات أيضًا خطط رفع كفاءة مداخل القرى المحيطة، وتطوير المناطق الحيوية بها، مع بحث إنشاء مناطق استثمارية جديدة تساهم في زيادة موارد التنمية ودعم مشروعات التحسين والتطوير.

تشديد على منظومة النظافة ومنع التراكمات

شدد "الأنصاري" على المتابعة الدورية لكافة القطاعات، ومنع إلقاء المخلفات في النقاط الساخنة، خاصة بمنطقة البوسطة القديمة، وأمام المترو، والنفق المغلق، والمعهد الديني، ونفق البوسطة، وشارع البوسطة، ومدرسة التجارة، ومدرسة أم الأبطال، مع منع تراكم المخلفات أسفل الكباري والأنفاق والمحاور الرئيسية.

ويذكر أن الاجتماع جاء بحضور كل من: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس ياسين سيد رئيس مركز أوسيم ونوابه.

اقرأ أيضًا:

جولة مفاجئة.. محافظ الجيزة يضبط حالات بناء مخالف ويصدر توجيهات عاجلة

محافظ الجيزة يكرّم عمال النظافة بعد جهودهم في مواجهة موجة الأمطار