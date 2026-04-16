أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من حزمة تشريعات جديدة تستهدف حماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة بالمنصات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يضمن تنظيم الاستخدام الرقمي للفئات العمرية الصغيرة.

إطار شامل لتنظيم الفضاء الإلكتروني

أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن التشريع المرتقب سيكون شاملًا، ويعالج مختلف الظواهر المرتبطة باستخدام الإنترنت، بما في ذلك الممارسات غير القانونية والسلوكيات الرقمية الضارة.

وأشار إلى أن من أبرز محاور التشريع التصدي لظاهرة المراهنات الإلكترونية، بالإضافة إلى مواجهة محاولات تزييف العملات الافتراضية داخل الألعاب الإلكترونية، مع وضع ضوابط تنظيمية واضحة لعمل الشركات العاملة في هذا القطاع.

ضوابط جديدة لشركات التكنولوجيا والألعاب

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن التشريعات ستتضمن تنظيم عمل الشركات التي تقدم خدمات رقمية أو ألعابًا إلكترونية، بما يضمن تعزيز الرقابة وحماية المستخدمين، خاصة الفئات العمرية الصغيرة الأكثر عرضة للتأثر بالمحتوى غير الآمن.

وكشف "الحمصاني" عن مقترح لإطلاق ما يُعرف بـ«شريحة الطفل»، بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول، بحيث توفر باقة إنترنت آمنة ومخصصة للأطفال.

تحكم ولي الأمر في المحتوى الرقمي

أوضح متحدث الحكومة أن هذه الشريحة ستتيح لولي الأمر إمكانية التحكم فيما يتم عرضه على الطفل، وفق الفئة العمرية، بما يعزز الرقابة الأسرية ويقلل من المخاطر الرقمية.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الحكومة تستهدف الانتهاء قريبًا من هذه التشريعات، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة تحمي الأطفال والشباب من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.

