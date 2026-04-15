أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شُعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين، نتائج الاقتراع الذي أُجري اليوم الأربعاء، إذ أسفرت عن فوز الزميل أحمد عثمان مهران، الصحفي بجريدة الوفد، بمنصب رئيس الشعبة.

محمد لطفي ضمن التشكيل التنفيذي لشعبة السياحة والآثار

كشفت اللجنة عن تشكيل المكتب التنفيذي للشعبة، عقب فوز كل من الزملاء: عادل الألفي (مؤسسة الأهرام)، ومحمد طاهر أبو شعيشع (مؤسسة أخبار اليوم)، ومحمد لطفي (جريدة النهار)، وشيرين الكردي (مؤسسة أخبار اليوم) بعضوية المكتب.

وتم في سياق متصل، تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية للشعبة، ضمت كلاً من: محمد البهنساوي، وأماني عبد الحميد، ونسمة رضا.

واعتمدت نتيجة الانتخابات قيادة نقابة الصحفيين من جانبها، ممثلة في جمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، ومحمود كامل، رئيس لجنة المتابعة، وعبد الرؤوف خليفة، المشرف على الشعب والروابط المهنية بالنقابة.

