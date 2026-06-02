ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

11:34 ص 02/06/2026

سعر الحديد

ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38613.57 جنيه، بزيادة 1193.99 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39984.64 جنيه، بزيادة 562.33 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4038.54 جنيه، بزيادة 103.92 جنيه.

