انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-6-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.8 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و13.86 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.13 جنيه للشراء، و14.17 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 135.62 جنيه للشراء، و138.05 جنيه للبيع، بتراجع 49 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.18 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و14.27 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الأردني: 72.42 جنيه للشراء، و73.51 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 164.47 جنيه للشراء، بتراجع 66 قرشًا، و169.68 جنيه للبيع، بتراجع 67 قرشًا.