تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه الربان محمد إبراهيم نائب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمنطقة الشمالية، واللواء محمد شريف رئيس الإدارة المركزية لميناء العريش، والمهندس محمد فتحي معاون وزير النقل للنقل البحري، أعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري.

وزير النقل يتفقد توسعات ميناء العريش ضمن الممر اللوجيستي العريش – طابا

تابع الوزير خلال جولته أعمال التطوير بميناء العريش والتي يتم تنفيذها على مرحلتين، الأعمال البحرية بالحوض الأول، وتتضمن "الأسبقية الأولى" والتي تم إنجازها بنسبة 100% وشملت (تنفيذ حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترا – وإنشاء رصيف سيناء بطول 250 مترا – وإنشاء حماية شرقية للرصيف بطول 500 متر – إنشاء حاجز أمواج ثانوي شرقي بطول 250 مترا – إنشاء رصيف تحيا مصر بطول 915 مترا).

وبالنسبة للأسبقية الثانية، وصلت نسبة إنجازها 51.1% وتشمل تنفيذ (المنشآت الإدارية بعدد 13 مبنى إداريا وهي: مبنى هيئة الميناء، مبنى الجهات الحكومية، مبنى الجمارك، مبنى قسم شرطة الموانئ، مبنى الخدمات اللوجيستية، مبنى الحماية المدنية، المسجد، خزان المياه والحريق، الموزع، مباني خدمات، إعاشة الوحدات البحرية، منطقة الورش والصيانة، منطقة المعامل، مخزن الأسمنت – وعدد 5 بوابات دخول وخروج – وعدد 5 مباني خدمة بوابات – ومنطقة الخدمات والصيانة – وتنفيذ شبكات الموقع العام)، بالإضافة إلى الأسبقية الثالثة والتي تم إنجازها بنسبة 100% والتي تم خلالها إنشاء الرصيف السياحي بطول 1000 متر.

كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثانية (الحوض الشرقي) والتي بلغت نسبة التنفيذ بها 21.4%، وتشمل تنفيذ (أرصفة بحرية بطول 1908 أمتار – وتنفيذ حاجز الأمواج الشرقي بطول 930 مترا – وتنفيذ امتداد حاجز الأمواج الغربي القائم بطول 1290 مترا)، كما تم تنفيذ الأسوار بطول 5664 مترا، ومتبقي 2566 مترا لتصبح بإجمالي 8230 مترا بعد إتمام التنفيذ.

وتابع الوزير خلال جولته مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري، والذي يشتمل على (إنشاء عدد 4 صوامع للأسمنت "سعة الصومعة الواحدة 10000 طن" بميناء العريش البحري بغرض تصدير الأسمنت إلى الأسواق العالمية بواقع عدد 2 صومعة للأسمنت الأبيض وعدد 2 صومعة للأسمنت الرمادي، مع وضع حسابات لتوسعات مستقبلية – وعدد 2 مبنى خدمات للصوامع: مبنى الإلكتروميكانيكال ومبنى الكنترول).

وأكد الوزير خلال جولته التفقدية أن ميناء العريش هو الميناء البحري الوحيد المطل على البحر المتوسط في شمال سيناء، وله أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الشاملة بسيناء، خاصة مع تمتعه بموقع فريد ومتميز على البحر المتوسط ودوره المهم في خدمة حركة التجارة بين قارتي أوروبا وآسيا.

كما أن الميناء يعد أحد المكونات الأساسية للممر اللوجيستي (العريش / طابا) الذي يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة، مرورا بمناطق الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، ويخدم هذا الممر المناطق اللوجيستية الجاري إنشاؤها بشبه جزيرة سيناء (الطور – رفح – العوجة – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد).

