الصحة: مراجعة دورية لتسعير الدواء توازن بين توافره وقدرة المرضى على الشراء

كتب : أحمد جمعة

12:54 م 15/04/2026

خالد عبدالغفار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان توافر الأدوية والحفاظ على استقرار أسعارها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية الاستراتيجي، حيث تم التأكيد على توافر كميات آمنة من مختلف المستحضرات الدوائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

وأكد «عبدالغفار» في بيان اليوم، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار الدواء وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن منظومة التسعير الحالية تخضع لمراجعة دورية بهدف تحقيق التوازن بين استدامة توافر الدواء وجودته، وبين قدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة.

وأضاف أن الاجتماع تناول تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء، والتأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحفظ حقوق المواطنين.

كما تم التأكيد على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة وفق ضوابط تضمن العدالة في التسعير.

واختتم «عبدالغفار» بأن الدولة مستمرة في متابعة سوق الدواء بشكل يومي، لضمان توافره واستقراره، مؤكدًا أن صحة المواطن والحفاظ على حقه في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

فيديو قد يعجبك



ترامب يهاجم بريطانيا ويلمح لإمكانية إلغاء اتفاق التجارة معها
ترامب يهاجم بريطانيا ويلمح لإمكانية إلغاء اتفاق التجارة معها
ترامب: جاري فتح مضيق هرمز
ترامب: جاري فتح مضيق هرمز
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
بعد توديع دوري الأبطال.. المباريات المتبقية لمحمد صلاح مع ليفربول
الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير