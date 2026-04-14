شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس تتارستان بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، وبحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية داخل "اقتصادية قناة السويس"، ولجنة داخل شركة الكهرباء تكشف تلاعبًا بسلف وهمية تتجاوز 900 ألف جنيه.

السيسي يستقبل رئيس تتارستان بقصر الاتحادية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وروسيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "رستم مينيخانوف" رئيس جمهورية تتارستان بروسيا الاتحادية.

مدبولي يبحث تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية داخل "اقتصادية قناة السويس"

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، حيث عُقد اجتماع مشترك تم خلاله بحث عددٍ من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فساد داخل شركة كهرباء.. لجنة تكشف تلاعبًا بسلف وهمية تتجاوز 900 ألف جنيه

تباشر لجنة مشتركة من قطاعي الشئون المالية والقانونية بإحدى شركات توزيع الكهرباء، أعمال الفحص والتحقيق في واقعة تلاعب مالي جسيمة، بعد تورط موظف بالقطاع القانوني، مسؤول عن ملف السلف، في إجراء تسويات وهمية بمبالغ تجاوزت 900 ألف جنيه.

لمدة 4 شهور.. التموين: بدء موسم توريد القمح 15 أبريل

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم (58) لسنة 2026 بشأن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس، كما أصدر القرار رقم (59) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة انتظام أعمال التوريد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

توجيهات عاجلة من وزير الزراعة مع انطلاق حصاد القمح بجميع المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي، بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير كافة سبل الدعم الفني والتيسير على المزارعين وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

موعد وأماكن صرف دعم تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2026

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة "تكافل وكرامة " عن شهر أبريل 2026.

"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟

مع ارتفاع أسعار الطاقة ورفع أسعار الكهرباء للتجاري والشريحة العليا من الاستخدام المنزلي، سارع البعض لتركيب محطات طاقة شمسية منزلية، باعتبارها أحد الحلول الفعالة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الفواتير، بل وجني الأرباح من بيع التيار الكهربائي لشركات توزيع الكهرباء في مصر.. فكيف يمكنك ذلك وما العائد عليك؟

التنمية الصناعية: إنشاء صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة

قال الدكتور صبري الشافعي، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إنشاء صندوق لتمويل وإعادة هيكلة المصانع المتعثرة جاء تنفيذا لتوجيهات رئاسية، لافتا إلى الانتهاء من إجراءات الرقابة المالية الخاصة بتأسيس الصندوق، تمهيدا لإنشائه قريبًا.

"السياحة" تعلن آخر موعد لمراجعة برامج الحج السياحي 2026

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن آخر موعد لاستكمال ومراجعة بيانات برامج الحج السياحي 2026.

