الجيش الإسرائيلي يستهدف 150 موقعًا في لبنان و34 شهيدا بالغارات على الجنوب

كتب : مصراوي

03:27 ص 14/04/2026

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت نحو 150 موقعا في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

قال الجيش، إن الهجمات طالت بنى تحتية تابعة لـحزب الله، وشملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى مبان عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ومقرات قيادة.

أضاف أن الغارات جاءت في إطار دعم العمليات البرية المستمرة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم أيضا استهداف خلايا قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد قواته.

تأتي هذه الغارات في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة اللبنانية، وسط استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.

شهدت مناطق واسعة في لبنان، لا سيما الجنوب والبقاع، تصعيدا عسكريا لافتا خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ طائرات إسرائيلية عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 34 شخصا وإصابة 174 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة خلال يوم واحد.

شملت الغارات بلدات عدة في جنوب لبنان، من بينها: "القليلة، تبنين، كفررمان، شوكين، كفرا، مجدل سلم، الطيري، صير الغربية، كفرصير، برج رحال، سجد، رشاف، بيت ياحون، عيتا الجبل، وبرعشيت"، بالإضافة إلى بلدات حناويه والشهابية.

كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق البلاد، فيما طالت غارات أخرى مناطق متفرقة في قضاء صور والنبطية، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف بلدة السماعية.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق البقاع، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق أجواء مدينة صور، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

العربية دخلت في الرصيف.. إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بالهرم
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو