

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ سلسلة غارات خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت نحو 150 موقعا في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

قال الجيش، إن الهجمات طالت بنى تحتية تابعة لـحزب الله، وشملت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى مبان عسكرية ومواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع ومقرات قيادة.

أضاف أن الغارات جاءت في إطار دعم العمليات البرية المستمرة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم أيضا استهداف خلايا قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات ضد قواته.

تأتي هذه الغارات في ظل تصعيد عسكري متواصل على الجبهة اللبنانية، وسط استمرار العمليات الجوية والبرية في المنطقة.

شهدت مناطق واسعة في لبنان، لا سيما الجنوب والبقاع، تصعيدا عسكريا لافتا خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ طائرات إسرائيلية عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 34 شخصا وإصابة 174 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة خلال يوم واحد.

شملت الغارات بلدات عدة في جنوب لبنان، من بينها: "القليلة، تبنين، كفررمان، شوكين، كفرا، مجدل سلم، الطيري، صير الغربية، كفرصير، برج رحال، سجد، رشاف، بيت ياحون، عيتا الجبل، وبرعشيت"، بالإضافة إلى بلدات حناويه والشهابية.

كما استهدفت طائرات مسيرة إسرائيلية بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق البلاد، فيما طالت غارات أخرى مناطق متفرقة في قضاء صور والنبطية، تزامناً مع قصف مدفعي استهدف بلدة السماعية.

في سياق متصل، أفادت مصادر محلية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق البقاع، في حين أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق أجواء مدينة صور، وفقا لروسيا اليوم.