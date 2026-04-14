إيران: أي مدمرة تُحاول فرض حصار في مضيق هرمز ستُغرقها القوات المسلحة

قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي، إن أي قطعة بحرية تحاول فرض حصار في مضيق هرمز ستغرقها القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف بروجردي، أن ما وصفه برمز القوة الأمريكية، في إشارة إلى حاملات الطائرات، لم يظهر فاعلية في مواجهة إيران، معتبرا أن واشنطن تراجعت بمدمراتها من المنطقة خوفا من القدرات الصاروخية والبحرية الإيرانية.

ووصف المسؤول الإيراني فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا على مضيق هرمز بأنه يفتقر إلى أي أساس عسكري، معتبرا أن الإجراء مجرد استعراض دعائي.

أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تملك الوسائل اللازمة لفرض حصار على المضيق، مضيفا أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ليست مستعدة لدعم هذه الخطوة.

أكد بروجردي، أن أي تحرك عسكري في هذا الاتجاه سيواجه برد مباشر، مشددا على أن القوات الإيرانية ستتعامل مع أي محاولة من هذا النوع قبل تنفيذها، وفقا لروسيا اليوم.