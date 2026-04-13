بدأت محافظة القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء التي لم يلتزم أصحابها بالجدية في التصالح وتقنين الأوضاع.

ويأتي ذلك في إطار التصدي الحاسم لمخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح.

وواصلت الأجهزة التنفيذية في عدد من الأحياء، من بينها حي الأميرية، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات وقطع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يلتزم أصحابها بجدية التصالح.

وتشمل الحملات التي يتم تنفيذها قطع المرافق، والغلق، والتشميع؛ لعدم استكمال الإجراءات القانونية للتصالح.

وناشدت المحافظة المواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء، لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، تجنبًا لتعرضهم لقطع المرافق (الكهرباء – المياه – الغاز)، أو اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع أو الإزالة.



