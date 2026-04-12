نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته الرقمية، تضمنت لقاءً مع المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، استعرض خلاله ملامح تطور صادرات القطاع، وأبرز المنتجات الدافعة للنمو، إلى جانب الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، في إطار دعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتنمية القطاع الصناعي.

وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن هناك زيادة ملحوظة خلال الفترات الماضية، حيث سجلت الصادرات نموًا سنويًا لا يقل عن 20% منذ عام 2020، أي على مدار خمس سنوات متتالية، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري والصناعة المصرية، فضلًا عن قوة المنتج المصري الذي أثبت قدرته على مطابقة المواصفات العالمية.

صادرات الصناعات الهندسية المصرية

أضاف "الصياد"، أن الصادرات المصرية لا تقتصر على الدول العربية أو الإفريقية فقط، بل تمتد إلى الأسواق الأوروبية أيضًا، وهو ما يعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل الالتزام بأعلى المواصفات الفنية، التي تُعد المواصفات الأوروبية من أبرزها، سواء من حيث كفاءة استهلاك الطاقة أو معايير الأمان، وهو ما يؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح شريف الصياد، في فيديو آخر، أنه خلال عام 2025 تم تقسيم المنتجات المُصدَّرة إلى مجالين رئيسيين؛ حيث تم الاعتماد في البداية على مجموعة من المنتجات التي تمثل قاطرة الصناعات الهندسية، ومن أبرزها الكابلات الكهربائية، والأجهزة المنزلية، والآلات والمعدات، مؤكدًا أن هذه المنتجات تُعد المحرك الأساسي الذي يقود القطاع ويعبر عن قوته التصديرية.

وتابع أنه، بالتوازي مع ذلك، بدأت بعض المنتجات الجديدة في الظهور بقوة خلال عام 2025، والتي من المتوقع الاعتماد عليها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، ومن بينها مكونات السيارات، التي شهدت طفرة كبيرة للغاية، حيث تجاوزت صادراتها حاجز المليار دولار خلال عام 2025.

كما أشار إلى أن الآلات والمعدات تُعد أيضًا من القطاعات التي سيتم التركيز عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، إلى جانب صناعة الأتوبيسات، التي تُعد من الصناعات الواعدة، خاصة أنها كثيفة العمالة، وهو ما يعزز فرص نجاحها في مصر وزيادة حجم صادراتها.

وفي السياق ذاته، أوضح أنه يوجد حاليًا أكثر من 370 شركة تُعد أعضاءً كاملين في المجلس التصديري، وجميعها من كبار المُصدِّرين.

خدمات المجلس التصديري للصناعات الهندسية

أشار إلى أن الخدمات التي يقدمها المجلس التصديري تتركز في الترويج للمنتج المصري من خلال عدد من الآليات، منها تنظيم المعارض الخارجية والمشاركة فيها، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية داخلية وخارجية. كما أوضح أنه في بعض الأحيان يتم استقدام بعثات تجارية إلى مصر، وفي أحيان أخرى يتم إرسال بعثات من الشركات المصرية إلى الأسواق المستهدفة.

وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس يقوم بإعداد الدراسات الخاصة بالأسواق، خاصة عند دخول الشركات إلى أسواق جديدة، حيث تحتاج هذه الشركات إلى فهم طبيعة السوق المستهدف وكيفية تحقيق حصة سوقية مناسبة داخله.

وأكد أن المجلس يعمل على تنفيذ المعارض الخارجية والمشاركة فيها، إلى جانب تنظيم المعارض الداخلية، وتنفيذ البعثات التجارية بمختلف أنواعها، فضلًا عن إعداد الدراسات التسويقية لكل من الشركات والوزارة، بما يسهم في تحديد الأسواق المستهدفة وآليات النفاذ إليها بشكل أفضل.





