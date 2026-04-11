اليوم.. التليفزيون المصري ينقل قداس عيد القيامة بـ22 كاميرا و3 سيارات بث

كتب : أحمد العش

08:00 ص 11/04/2026

قداس عيد القيامة

يستعد التليفزيون المصري، عبر قنواته الثانية والفضائية المصرية والقنوات الإقليمية، لنقل فعاليات قداس عيد القيامة المجيد، المقرر إقامته اليوم السبت، من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وذلك في إطار تغطية إعلامية موسعة تتزامن مع حلول اليوم السبت.

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تحرص على تقديم تغطية تليق بالمناسبات الدينية الكبرى، وتعكس قيمتها الروحية لدى الجمهور.
وأوضح أن نقل القداس هذا العام يتم بإمكانيات تقنية متطورة، حيث يشارك في التغطية 22 كاميرا موزعة بعناية لتقديم زوايا تصوير متنوعة تعكس روح الحدث وجلال المناسبة، إلى جانب استخدام 3 سيارات بث مباشر لضمان أعلى جودة في نقل الصورة والصوت للمشاهدين.

قال الإعلامي محمد إبراهيم الجوهري، رئيس التليفزيون، من جانبه، إنه تم الاستعانة هذا العام بأحدث وسائل الإضاءة، بما يسهم في إبراز التفاصيل الجمالية داخل الكاتدرائية بشكل احترافي يواكب المعايير العالمية في نقل الفعاليات الكبرى.
وفي خطوة تعكس التطور التقني في التغطية، سيتم استخدام كاميرا "درون" لتقديم لقطات جوية مميزة، تضيف بعدًا بصريًا جديدًا، وتمنح المشاهد رؤية شاملة لمحيط الكاتدرائية وأجواء الاحتفال.

الصحة: إنجازات نوعية في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الربع الأول
"سيطرة حمراء".. تاريخ مواجهات الأهلي وسموحة قبل مباراة اليوم
مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة على صحراوي المنيا
انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
وكالة "إس آند بي" ترفع توقعاتها لعجز الحساب الجاري لمصر إلى 4.8% بالعام
