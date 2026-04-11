تزايد البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد إجازة شم النسيم 2026، بالتزامن مع اقتراب فصل الربيع ورغبة الكثيرين في التخطيط لقضاء عطلة رسمية مميزة مع الأسرة.

وقد تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري، والهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

تشمل إجازة شم النسيم جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، في إطار توجه الدولة لتوحيد الإجازات الرسمية.

كما تمتد الإجازة إلى العاملين في القطاع الخاص، مع التزام أصحاب الأعمال بتطبيقها وفق قانون العمل، بما يضمن حصول أكبر عدد من المواطنين على يوم راحة رسمي يمكن استغلاله في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.