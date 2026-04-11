إعلان

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2026 للقطاعين العام والخاص

كتب : أحمد عبدالمنعم

07:00 ص 11/04/2026

مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تزايد البحث عبر محرك البحث جوجل عن موعد إجازة شم النسيم 2026، بالتزامن مع اقتراب فصل الربيع ورغبة الكثيرين في التخطيط لقضاء عطلة رسمية مميزة مع الأسرة.

وقد تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تشمل العاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري، والهيئات الحكومية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة.

تشمل إجازة شم النسيم جميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، في إطار توجه الدولة لتوحيد الإجازات الرسمية.

كما تمتد الإجازة إلى العاملين في القطاع الخاص، مع التزام أصحاب الأعمال بتطبيقها وفق قانون العمل، بما يضمن حصول أكبر عدد من المواطنين على يوم راحة رسمي يمكن استغلاله في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء عطلة شم النسيم اجازة القطاع الخاص شم النسيم

أحدث الموضوعات

أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

