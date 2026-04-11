أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال الربع الأول من عام 2026، عبر الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بما يعزز جودة الرعاية المتخصصة للمواطنين بجميع المحافظات.

زيارات تفتيشية مفاجئة لـ 12 مستشفى

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة لـ 12 مستشفى من إجمالي 18 مستشفى تابعة للأمانة بنسبة تغطية 66%، مع تصميم وتطبيق نظام إلكتروني مركزي لتوحيد رقم الملف الطبي للمرضى بجميع المنشآت، بما يدعم الحوكمة وجودة المتابعة.

تفعيل النظام التقني للمرصد الوطني للإدمان والمخدرات

وأشار إلى تفعيل النظام التقني للمرصد الوطني للإدمان والمخدرات بكامل كفاءته، وإطلاق موقع إلكتروني خاص به، واستقبال وفد من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي للاطلاع على التجربة المصرية تمهيدًا لإنشاء مرصد إقليمي، إلى جانب المشاركة الفعالة في أعمال الدورة 39 للجنة المخدرات في فيينا، حيث تم عرض التجربة المصرية في العلاج ببدائل الأفيونات كأحد أفضل الممارسات الإكلينيكية عالميًا.

دراسة توفير العلاجات طويلة المفعول

وأضاف «عبدالغفار» أن الأمانة تواصل دراسة توفير العلاجات طويلة المفعول، مع ضم 67 مريضًا ضمن برامج العلاج، وتنفيذ حملة «عيد من غيرها» للعام الثامن على التوالي لدعم المتعافين ودمجهم اجتماعيًا خلال فترات الأعياد، فضلًا عن حصول مستشفى بور سعيد للصحة النفسية وعلاج الإدمان على الاعتماد الكلي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة

ولفت المتحدث الرسمي إلى تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة؛ حيث تم فحص 9,532 سائقًا خلال الربع الأول من العام، إلى جانب إجراء الكشف الدوري على 18,202 موظف بالجهاز الإداري للدولة لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من التعاطي، كما استقبل الخط الساخن للأمانة 8,808 مكالمة تضمنت استشارات نفسية وحالات طوارئ، فيما نفّذت الفرق المتخصصة آلاف الزيارات المنزلية للمرضى، دعمًا لاستمرارية المتابعة والرعاية المجتمعية.



من جانبه، أكد الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التزام مستشفيات الأمانة بتقديم خدمات متخصصة للفئات المختلفة، موضحًا أن عيادات «صحة المرأة» استقبلت 1,073 سيدة حتى منتصف مارس 2026، مع استمرار تطوير قدرات الفرق الطبية والإدارية عبر بروتوكولات تعاون مع المنظمات الدولية، من بينها منظمة الهجرة الدولية لتدريب مقدمي الخدمة، ومنظمة اليونيسيف لتطوير البرامج والمشروعات المتخصصة في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان.