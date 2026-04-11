أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأحد 12 أبريل وحتى الخميس 16 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار إلى شديد الحرارة نهارًا، ومائل للبرودة ليلًا على أغلب المناطق.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر اعتبارًا من الساعة 4 وحتى نحو 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

تفاصيل نشاط الرياح خلال الفترة المقبلة

أشارت "الهيئة" إلى وجود نشاط للرياح خلال الفترة من الإثنين 13 أبريل وحتى الأربعاء 15 أبريل، على مناطق من السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى السواحل الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

كشفت "الأرصاد" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، وجاءت على النحو التالي:

الأحد 12 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 25 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 14 درجة – العظمى 29 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 19 درجة – العظمى 32 درجة



الإثنين 13 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 16 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 28 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 30 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 34 درجة



الثلاثاء 14 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 31 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 31 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 33 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 22 درجة – العظمى 36 درجة



الأربعاء 15 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 32 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 30 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 35 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 23 درجة – العظمى 36 درجة



الخميس 16 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 33 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 15 درجة – العظمى 33 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 18 درجة – العظمى 35 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 23 درجة – العظمى 36 درجة

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية، بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، خاصة خلال فترات الشبورة المائية ونشاط الرياح، واتباع التعليمات المرورية حفاظًا على السلامة العامة.

