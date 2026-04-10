إعلان

عمرو أديب: مصر مع الخليج "قلبًا وقالبًا".. والاصطفاف العربي ضرورة لمواجهة التهديدات

كتب : داليا الظنيني

11:33 م 10/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية تتبنى موقفًا ثابتًا وواضحًا يرفض أي مساس بأمن دول الخليج، مؤكدًا: "نحن لسنا إيرانيين ولا نميل لسياساتهم، ولا توجد علاقات تربطنا بهم".

وأشار إلى أن مصر تقف "قلباً وقالبًا" مع أشقائها في الخليج العربي، معتبرًا أمنهم جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن اللحظة الراهنة تفرض على الدول العربية توحيد صفوفها والارتقاء فوق الخلافات الهامشية. مشددًا على أن الأولوية القصوى يجب أن تنصب على مواجهة التهديدات الوجودية، سواء القادمة من إيران أو الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية في المنطقة.

تحذير من فتنة "السوشيال ميديا"

وأوضح أن ما ينشر من آراء حادة على منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل المواقف الرسمية للدول، بل يعبر عن وجهات نظر أصحابها فقط، محذرًا من خطورة الانجراف وراء هذه السجالات الإلكترونية، مؤكدًا أن الواقع الإقليمي المتأزم لا يتحمل مزيداً من التراشق أو الانقسام.

وذكر أن المنطقة تشهد تطورات دامية، واصفاً ما حدث في لبنان بأنه "مذبحة كاملة" ارتكبتها إسرائيل وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا.

ووجه نداءً بضرورة الحذر والالتفات لما يحيط بالعالم العربي من مخاطر، داعيًا الجميع إلى مراجعة مواقفهم والتمسك بالوحدة في ظل مشاهد الصواريخ التي باتت تضرب بقعاً مختلفة من الأراضي العربية.

وأضاف أن الهدنة الحالية "هشة للغاية" وغير مستقرة، مما يجعل التضامن والاتحاد العربي مطلباً ملحاً لا يقبل التأجيل. ووصف المشهد العربي الحالي بالـ "كارثي" في ظل استمرار القصف والتهديدات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

