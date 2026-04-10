أكد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، تمسكه الكامل باستقلالية العمل الإعلامي ورفضه تدخل أي سلطة في المحتوى الذي يقدمه، مستثنيًا من ذلك القضايا المتعلقة بالأمن القومي؛ نظرًا لوجود معطيات سيادية قد تغيب عن المنصات الإعلامية.

وقال "أبو بكر"، خلال استضافته في بودكاست "كلام بزنس" عبر قناة "CNN الاقتصادية"، إنه يتبنى منهجية موضوعية في تقييم الأداء الحكومي بمصر، حيث لا يتردد في معارضة الحكومة بقوة حين يرى قصورًا في قراراتها، مثلما يدعمها تمامًا في المواقف والإجراءات الصحيحة.

وذكر أن معارضته لبعض السياسات لم تمنع وجود علاقات إنسانية يسودها الود والاحترام مع رموز الدولة، مشيرًا إلى أنه يلتقي رئيس الوزراء في المناسبات العامة والاجتماعية ويتبادلان الحديث بكل أريحية، كما شدد على أن كافة الأجهزة الأمنية تتعامل معه بتقدير بالغ، دون أن يواجه أي تضييقات شخصية نتيجة آرائه.

كواليس توقف البرنامج

وأوضح، أن الضغوط الوحيدة التي واجهته كانت تأتي من جهة ملاك القنوات التي عمل بها، كاشفًا عن توقف برنامجه أربع مرات سابقة، حيث كانت القناة تطلب منه المغادرة بشكل مفاجئ.

وتابع، أنه اكتشف لاحقًا أن شخصًا كان يشغل منصبًا في السلطة هو من كان وراء إيقاف البرنامج في المرات الثلاث الأولى، لافتًا إلى أن هذا الشخص صديق له حاليًا ويقدر ثقافته بشكل كبير.

تحديات المهنة والمغريات

وأشار "أبو بكر"، إلى أن الإعلام يمثل أمانة كبرى تتطلب من صاحبها التحرر من ثلاثة مغريات رئيسية وهي: "السلطة، والمال، والأنا"، مؤكدًا أن التخلص من هذه القيود هو السبيل الوحيد لضمان نقل صوت المواطن والشارع بصدق ونزاهة.