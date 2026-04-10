إعلان

شبورة ورياح.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى الأربعاء

كتب : محمد نصار

10:51 ص 10/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 11 أبريل إلى الأربعاء 15 أبريل 2026.

توقعات حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

أشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح يومي الإثنين 13 أبريل والثلاثاء 14 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان