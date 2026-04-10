كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال الفترة المقبلة من السبت 11 أبريل إلى الأربعاء 15 أبريل 2026.

أشارت الأرصاد الجوية إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

كما توجد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد من نشاط رياح يومي الإثنين 13 أبريل والثلاثاء 14 أبريل على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة