كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 على مختلف مناطق الدولة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

توقعت الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا.

شبورة مائية على الطرق

حذرت الأرصاد من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة

توجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كم في الساعة، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي على بعض المناطق.

