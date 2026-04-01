قدمت قناة إكسترا نيوز بثًا مباشرًا للمؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي يُعقد في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء الـ85، لاستعراض أبرز القرارات والملفات التي ناقشها المجلس بالإضافة إلى الاجابة على تساؤلات الصحفيين والمواطنين.

تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق خلال اجتماعه الخامس والثمانين على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم التعاون الدولي وتنظيم العمل الحكومي وتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر، بما يعزز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ويسهم في مكافحة الجرائم وترسيخ قواعد العدالة وحماية الأمن القومي.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري يتعلق بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر قابل للمراجعة، وذلك على العاملين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام، مع استثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والنقل والتعليم والبنية التحتية.

وشملت القرارات كذلك الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مقابر في مناطق العاشر من رمضان، ومقابر الأمل بطريق السخنة، وأكتوبر الجديدة، بما يواكب احتياجات التوسع السكاني.

ووافق المجلس أيضًا على مشروع ملحق لاتفاقية التعاون بين الهيئة القومية للبريد والاتحاد البريدي العالمي، بما يدعم استمرار استضافة القاهرة للمركز الإقليمي للتدريب البريدي وتعزيز برامج بناء القدرات في الدول العربية والأفريقية.

وفي قطاع الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تعديل مساحة إحدى المناطق الاستثمارية لشركة “ماجد الفطيم العقاري – مصر” بمنطقة المعادي، في إطار دعم التوسع الاستثماري.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على تعاقد وزارة السياحة والآثار لإنشاء مركز للألعاب الرياضية الجوية بمنطقة الأهرامات، بما يشمل البالون الثابت وغيرها من الأنشطة الجوية، في إطار دعم وتنشيط السياحة وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية الفريدة.

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها