عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة اجتماعه الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وبحضور الأعضاء والأمين العام، حيث تم استعراض أبرز الجهود والأنشطة التي نفذها المجلس خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة خطط العمل والمبادرات المستقبلية.

وبحسب بيان، في مستهل الاجتماع، هنأت الدكتورة سحر السنباطي عضوتي مجلس الإدارة، سارة عزيز، ومي زين الدين، بمناسبة تكريمهما من انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ضمن النماذج النسائية الملهمة، خلال احتفالية «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح»، مشيدةً بما يعكسه هذا التكريم من نماذج مشرفة للمرأة المصرية، كما أعربت عن تقديرها للدعم المستمر الذي تقدمه انتصار السيسي لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

رئيسة المجلس تؤكد: تعزيز التعاون والشراكات لدعم قضايا الطفولة

وأكدت رئيسة المجلس استمرار التوسع في الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم قضايا الطفولة، مشيرةً إلى التعاون القائم مع وزارة الموارد المائية والري من خلال مبادرة «ورد الخير»، وربطها بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي» وبرنامج «صحة الفتيات»، بما يدعم جهود تمكين الفتيات وتعزيز مشاركتهن.

مبادرات المجلس لمكافحة زواج الأطفال

وفي إطار الجهود التشريعية، أشارت إلى مشاركة المجلس في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة سبل التصدي لظاهرة زواج الأطفال، مؤكدةً أهمية إصدار تشريع رادع يُجرِّم جميع صور المشاركة في هذه الظاهرة، مع سد الثغرات القانونية ذات الصلة.

تعزيز الحماية الرقمية للأطفال وأمان الفضاء الإلكتروني

كما استعرضت جهود المجلس في تعزيز الحماية الرقمية للأطفال، من خلال تنظيم مائدة مستديرة بمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجهات المعنية، لبحث إصدار تشريع يضمن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، وذلك في ضوء التوصيات التي خرج بها معسكر «مستقبلنا الرقمي»، الذي نظمه المجلس بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بمشاركة عدد من الأطفال لمناقشة قضايا الاستخدام الآمن للإنترنت والحقوق الرقمية.

تدريب الأطفال على مبادئ الإسعافات الأولية بمبادرة "المسعف الصغير"

وفي سياق متصل، أوضحت رئيسة المجلس أنه جارٍ تنفيذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، من بينها تدريب الأطفال المشاركين في برنامج «سفراء المجلس للطفولة» على مبادئ الإسعافات الأولية، من خلال مبادرة "المسعف الصغير".

وشهد الاجتماع استعراضًا لجهود اللجان الدائمة بالمجلس، حيث تناولت لجنة الصحة والسكان دعم الصحة النفسية والجسدية للأطفال، إلى جانب طرح مقترح إنشاء «وحدة الطفل الآمن».

كما استعرضت لجنة الفنون والثقافة خطتها لاكتشاف ورعاية المواهب، وإنتاج مواد توعوية موجهة للأطفال، بما في ذلك ذوو الهمم بلغة الإشارة. فيما عرضت لجنة الطفولة المبكرة جهودها في مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وإعداد خطة تنفيذية تدعم توجهات الدولة في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، ثمنت الدكتورة سحر السنباطي جهود أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدةً استمرار العمل على تنفيذ برامج ومبادرات تسهم في حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان.