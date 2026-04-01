قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، بإعدام عامل شنقًا، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين – سبق الحكم عليهم – في قتل سائق بعد مطاردة استمرت لساعات بغرض سرقة سيارته على الطريق الزراعي أسيوط/سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم زيدان، الرئيس بالمحكمة و راجي محمود أحمد نائب رئيس المحكمة و أمانة سر محمد عبد الحميد و أحمد عبدالعال.

بداية الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 21300 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط، إلى بلاغ ورد لمركز شرطة أسيوط من غرفة عمليات النجدة يفيد العثور على السائق "مظهر . ع . أ" مقتولًا داخل سيارته إثر إصابته بطلقات نارية بالقرب من قرية المطيعة.

تحديد الجناة وضبط المتهم

وبعد إجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تمكنت مباحث أسيوط من تحديد هوية المتورطين، وهم "عمر . ح . هـ" – عامل – وثلاثة آخرون سبق الحكم عليهم. وتمكنت القوات من ضبط المتهم الأول عقب هروبه، بعد وضع خطة أمنية محكمة.

تفاصيل التشكيل العصابي

وكشفت تحريات النقيب أحمد جمال، معاون مباحث مركز أسيوط، أن المتهمين شكلوا عصابة متخصصة في جرائم السرقة بالإكراه، واتفقوا مسبقًا على تنفيذ عملية سرقة سيارة. واستأجروا مركبة من معرض سيارات بمدينة طهطا بسوهاج، ثم توجهوا إلى الطريق الزراعي أسيوط/سوهاج للتربص بالمجني عليه.

المطاردة والقتل

وما إن شاهد الجناة السائق يتحرك بسيارته حتى تتبعوه، وحاول المتهم الأول إيقافه مهددًا إياه بسلاح ناري. وبسبب رفض المجني عليه الاستسلام، أطلقوا تجاهه أعيرة نارية أصابته وأودت بحياته على الفور.

هروب الجناة والقبض عليهم

وأفادت التحريات بأن المتهمين فرّوا من المكان بعد تأكدهم من وفاة السائق خشية كشف أمرهم. لكن باستخدام الوسائل الفنية الحديثة وتقنين الإجراءات، نجحت مباحث أسيوط في ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.