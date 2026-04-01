كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حقيقة ما تم تداوله بشأن صرف منحة بقيمة 400 جنيه لجميع المواطنين، مؤكدةً أن ذلك غير صحيح.

منحة الـ400 جنيه مخصصة للبطاقات التموينية التي تتلقى رسالة

وأوضحت الوزارة أن المنحة تُصرف بقيمة تصل إلى 400 جنيه شهريًّا؛ ولكنها مخصصة فقط للبطاقات التموينية التي تتلقى رسالة عبر بون صرف الخبز، مشيرةً إلى أن عدد هذه البطاقات يبلغ نحو 10 ملايين بطاقة من إجمالي 22 مليون بطاقة تموينية.

وأضافت الوزارة أن الدعم يتم صرفه في صورة سلع تموينية وليس نقدًا، ويستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية.

تحريك أسعار سلع غذائية ضمن المنحة الإضافية على بطاقات التموين

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تحريك أسعار عدد من السلع الغذائية المدرجة ضمن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، المعروفة بمنحة الـ400 جنيه، قبل بدء صرف مقررات أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إن التعديلات جاءت عقب تسلم البدالين قائمة رسمية محدثة بالأسعار، موضحًا أن الزيادة شملت عدة سلع أساسية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن سعر المكرونة وزن 400 جرام ارتفع بقيمة 50 قرشًا ليصل إلى 9 جنيهات بدلًا من 8.5 جنيه، وزاد سعر كيلو الأرز إلى 25 جنيهًا بدلًا من 24 جنيهًا.

وأشار المصدر إلى ارتفاع سعر زجاجة الزيت 800 مللي إلى 60 جنيهًا بدلًا من 54 جنيهًا، وصعد سعر زيت الخليط 700 مللي بنحو 6 جنيهات ليبلغ 54 جنيهًا بدلًا من 48 جنيهًا للزجاجة.

وأكد المصدر أن هذه الأسعار سيتم العمل بها ضمن السلع المقررة لصرف المنحة الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يتم تلقائيًّا للبطاقات المستحقة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات من جانب المواطنين.