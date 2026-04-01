أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء تنفيذ أعمال إخلاء ونقل حضانة إيواء السيارات والمضبوطات والمركبات الموجودة في مدخل محمية وادي دجلة بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة، إلى مقبرة سيارات التبين.

واستعرضت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول الأعمال الجارية ضمن خطة تنفيذية متكاملة لإزالة كافة المظاهر غير المنظمة بمحيط المحمية، حيث تم التنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة ومحافظة القاهرة لتوفير الدعم اللازم، والدفع بالمعدات والأوناش المتخصصة لرفع ونقل المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية.



بدء إخلاء حضانة السيارات بمحمية وادي دجلة

أشار التقرير إلى أن التنفيذ يتم عبر متابعة ميدانية مباشرة من المختصين بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بما يضمن الالتزام بخطة العمل المعتمدة، وسرعة الإنجاز، وتحقيق الانضباط الكامل بالموقع.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى ضمن برنامج عمل يستهدف إعادة تنظيم ورفع كفاءة مدخل المحمية، وتحسين المشهد الحضري بما يتناسب مع طبيعتها البيئية، ويحد من أي مظاهر عشوائية.

من جانبها، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، والالتزام بالجدول الزمني المحدد، لضمان استعادة المظهر الحضاري للمحمية والحفاظ على قيمتها البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو حماية الموارد الطبيعية وإعادة الانضباط للمناطق ذات الطبيعة الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعظيم الاستفادة من المحميات، وفق مستهدفات رؤية مصر 2030.