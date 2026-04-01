رسائل الحكومة.. مدبولي: توجيهات رئاسية بمواصلة الإصلاح الاقتصادي

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.

مدبولي يكشف تداعيات الحرب الإقليمية على الاقتصاد العالمي

نوّه رئيس الوزراء للاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي صباح اليوم الأربعاء؛ لاستعراض الجهود الحكومية المُتواصلة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الحكومة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عن استعراض التأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، وهناك توجيهات من الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأضاف "مدبولي": انطلاقا من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم حاليا والتي تؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة واستدامة استقرار الاقتصاد العالمي، فالحكومة تتابع عن كثب مستجدات التطورات الإقليمية الراهنة أولا بأول، وما يترتب عليها من تأثيرات على خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد، فضلا عن انعكاساتها على أسعار الطاقة.

تفاصيل مشاركة مصر في مؤتمر إيجبس 2026 للطاقة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، لمشاركته في انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026" في نسخته التاسعة، برعاية وتشريف رئيس الجمهورية، بمشاركة دولية رفيعة المستوى يتقدمها رئيس جمهورية قبرص، وقادة كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والحلول التكنولوجية المُرتبطة بها.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يمثل منصة مهمة للغاية للتعامل مع تداعيات الأزمة الإقليمية على قطاع الطاقة، لافتا إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع عدد من ممثلي ومسئولي كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة، وإعرابه لهم عن تطلعه لقيام هذه الشركات بمواصلة النمو والتوسع في مصر في مناطق عمل جديدة وتنفيذ خططها المستقبلية، في ظل توافر العديد من الفرص لتحقيق اكتشافات جديدة.

إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق والطاقة

لفت رئيس مجلس الوزراء، في سياق الحديث عن القرارات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة، إلى استمرار المتابعة لموقف تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة، إذ تم في هذا الصدد استعراض نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام الماضية، والتأكيد على ضرورة مواصلة الالتزام بهذه القرارات وكل ما يصدر في هذا الشأن، بما يقلل من حدة الآثار الناجمة عن الحرب القائمة.

منح الرئيس السيسي وسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة

تمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى منح مجلس وزراء الداخلية العرب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأول من أبريل، الرئيس السيسي، وسام "الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الممتازة"، والذي يُعتبر من أرفع الأوسمة العربية في المجال الأمني.

وثمّن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا التكريم للرئيس السيسي الذي يأتي تقديرًا لجهوده في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار على المستوى العربي، وترسيخ دعائم التعاون المشترك بين هذه الدول لمواجهة مختلف التحديات.

