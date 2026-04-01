تقدم النائب عماد الغنيمي عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن ما أثير عن صدور قانون أو قرار من قِبل الكنيست الإسرائيلي، يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين؛ وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومخالفة واضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.



وجاء في نص البيان كالتالي:

"عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالبيان العاجل التالي، بشأن ما أثير عن صدور قانون أو قرار يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ومخالفة جسيمة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف التي تكفل حقوق الأسرى وتضمن معاملتهم معاملة إنسانية."



وأكد النائب عماد الغنيمي أن مثل هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف أية ممارسات من شأنها تهديد حياة الأسرى الفلسطينيين أو الانتقاص من حقوقهم التي كفلتها القوانين والاتفاقيات الدولية.

وشدد الغنيمي على ضرورة اتخاذ موقف دولي حاسم لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والحفاظ على الحقوق الأساسية للأسرى وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.